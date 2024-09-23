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05:01, 23 сентября 2024Забота о себе

Врач рассказала о феномене «погребенного» пениса

Фото: freepik

Часто скрытый (втянутый, или погребенный пенис) является врожденным отличием мужчины, рассказала терапевт Хана Патель. О других причинах возникновения этого феномена она рассказала изданию Metro.

По словам Патель, термин «погребенный пенис» используется для обозначения гениталий нормального размера, которые могут быть покрыты кожей и/или жиром. Если это состояние отмечается у взрослых, оно, как правило, связано с ожирением. «Также причиной может быть дефицит кожи полового члена, связанный с обрезанием или травмой, гангреной Фурнье или осложнениями операции по увеличению полового члена. У некоторых мужчин такой пенис наблюдается из-за лимфедемы мошонки», — перечислила она.

Терапевт попросила не путать скрытый член с микропенисом — скрытый половой орган может быть нормальных размеров. «Погребенный» пенис может влиять на сексуальную жизнь мужчины, предупредила она. «Некоторые мужчины со скрытым пенисом не могут достичь эрекции или обнаруживают, что она весьма болезненная. Некоторые могут достичь нормальной эрекции, но из-за слоев тканей над половым членом кожа будет приподниматься, и он не сможет выступить за ее пределы», — рассказала врач.

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Кроме того, продолжила Патель, мужчины с подобной патологией могут столкнуться с затрудненным мочеиспусканием и трудностями при поддержании гигиены. Справиться с проблемой можно в зависимости от причины ее возникновения, добавила терапевт. Людям с ожирением для «освобождения» полового органа придется похудеть, а другие причины могут быть устранены оперативно после консультации с врачом, объяснила врач.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, страдающему от секс-комплексов из-за своего пениса после десяти лет брака. В ответ на письмо Юзвяк отметил, что мужчине действительно не помешала бы терапия, чтобы осознать собственную ценность.

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      Александра Лисица
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