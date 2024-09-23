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09:14, 23 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные взяли в плен 20 военнослужащих ВСУ близ Угледара

ТАСС: российские военные взяли в плен 20 военнослужащих ВСУ близ Угледара

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Двадцать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен подразделениям Российской армии близ Угледара. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, большая часть из взятых в плен являются представителями 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которые были мобилизованы несколько недель назад. По словам военных, они запрашивали помощь у командования, но ее не получили.

Среди пленных, как сообщается, есть раненые, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее пленный солдат ВСУ Руслан Шевчук рассказал о том, как его подразделение спаслось сдачей в плен. Когда пришло время ротации и командир подразделения сообщил, что он и его сослуживцы, не имеющие даже минимального опыта обращения с оружием, должны покинуть позиции пешком самостоятельно, новобранцы вышли к российским военным и сдались в плен.

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      Валентин Карант
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