Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 23 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ взяли в плен до 120 мирных жителей в Судже

МИД России: ВСУ удерживают в плену в Судже до 120 мирных жителей

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают от 70 до 120 мирных жителей в одном из социальных учреждений приграничного города Суджа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«По нашим данным, от 70 до 120 человек удерживаются на этой территории. В том числе там до 15 человек — это дети», — сообщил он.

По его словам, с момента вторжения украинских бойцов в Курскую область известно о 266 раненых и 56 убитых мирных жителях. Среди получивших ранения 11 детей, добавил Мирошник. Дипломат назвал эти данные малой частью, которая достоверно известна российской стороне. Он отметил, что установить все последствия получится только после взятия под контроль этой территории.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попала Суджа. Затем ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 22 сентября, Киев потерял на курском направлении более 16 тысяч военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине

      Подпольные банкиры выводили из России миллионы рублей в виде криптовалюты

      Момент удара дрона ВСУ по российскому городу со взрывом попал на видео

      В Грузии назвали шантажом угрозу ЕС отменить безвиз

      Эрдоган обвинил США в подрыве доверия из-за санкций

      Новое фото Ирины Болгар с Павлом Дуровым и его братом смутило пользователей сети

      Осужденный на 13 лет за госизмену россиянин попытался оспорить приговор

      Мишустин назвал главный фактор экономического прогресса России

      Экспортный «Ланцет» впервые покажут за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше