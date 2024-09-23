ВСУ взяли в плен до 120 мирных жителей в Судже

МИД России: ВСУ удерживают в плену в Судже до 120 мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают от 70 до 120 мирных жителей в одном из социальных учреждений приграничного города Суджа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«По нашим данным, от 70 до 120 человек удерживаются на этой территории. В том числе там до 15 человек — это дети», — сообщил он.

По его словам, с момента вторжения украинских бойцов в Курскую область известно о 266 раненых и 56 убитых мирных жителях. Среди получивших ранения 11 детей, добавил Мирошник. Дипломат назвал эти данные малой частью, которая достоверно известна российской стороне. Он отметил, что установить все последствия получится только после взятия под контроль этой территории.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попала Суджа. Затем ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 22 сентября, Киев потерял на курском направлении более 16 тысяч военнослужащих.