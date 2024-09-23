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11:55, 23 сентября 2024Мир

Взрыв пейджеров в Ливане назвали крупнейшим ударом по военной структуре «Хезболлы»

CNN: взрыв пейджеров стал самым крупным ударом по военной структуре «Хезболлы»
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Приписываемая Израилю операция по массовому взрыву пейджеров в Ливане стала самым крупным ударом по военной структуре шиитского движения «Хезболла». Об этом пишет CNN со ссылкой на ливанские источники в службе безопасности.

«Теперь одно из крупнейших в мире негосударственных боевых формирований оправляется от самого крупного удара по его военной структуре, а также от самого заметного проникновения Израиля в его ряды и коммуникационную инфраструктуру за всю его более чем 40-летнюю историю», — говорится в материале.

Эта атака позволила Израилю нанести удары на прошлой неделе, а также посеяла панику в рядах «Хезболлы», подчеркнули источники.

Ранее по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Ранения получили тысячи человек, включая посла Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность Тель-Авива к серии взрывов. Он подчеркнул, что Израиль не связан с подрывом пейджеров, принадлежавших членам шиитской милиции движения «Хезболла», поскольку не хочет полномасштабной войны с Ливаном. У движения много врагов, способных на подобное, считает израильский лидер.

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      Лина Пивоварова
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