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19:40, 23 сентября 2024Мир

Японские истребители впервые применили ИК-ловушки при контакте с Ил-38 России

SCMP: истребители Японии встретили противолодочные Ил-38 России ИК-ловушками

Фото: Joint Staff Office of the Defense Ministry of / Globallookpress.com

Японские истребители впервые применили средства инфракрасного противодействия (ИК-ловушки) при контакте с российскими противолодочными самолетами Ил-38. Об этом заявил министр обороны Японии Минору Кихара, сообщает South China Morning Post (SCMP).

«Российские самолеты Ил-38 трижды нарушили воздушное пространство над нашими территориальными водами к северу от острова Ребун, Хоккайдо. Это произошло в промежуток с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 7:00 по 10:00 мск)», — отметил глава оборонного ведомства.

Кихара добавил, что истребители F-35 несколько раз применяли ИК-ловушки при контакте с Ил-38. Он также подчеркнул, что вооруженные силы Японии «впервые использовали средства такого рода».

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси заявил, что российская военная авиация якобы нарушила воздушные границы Японии в районе северного острова Хоккайдо. По словам генсека японского кабмина, Токио выразит России «решительный протест» в связи со случившимся.

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      Дарья Устьянцева
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