Япония заявила о якобы нарушении Россией воздушной границы

Генсек кабмина Есимаса Хаяси: Россия нарушила воздушную границу Японии

Российская военная авиация якобы нарушила воздушные границы Японии в районе северного острова Хоккайдо. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, сообщает ТАСС.

«Было трижды зафиксировано вторжение в воздушное пространство нашей страны. В связи с этим были подняты истребители Сил самообороны», — рассказал он.

По словам генсека японского кабмина, Токио выразит России «решительный протест» в связи со случившимся.

Ранее президент США Джо Байден встретится в штате Делавэр с лидерами Японии, Австралии и Индии в формате QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности). Уточняется, что двусторонние встречи глав государств прошли в закрытом от журналистов формате.