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15:55, 23 сентября 2024Мир

Япония заявила о якобы нарушении Россией воздушной границы

Генсек кабмина Есимаса Хаяси: Россия нарушила воздушную границу Японии
СюжетПротесты в России

Фото: Kyodo / Reuters

Российская военная авиация якобы нарушила воздушные границы Японии в районе северного острова Хоккайдо. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, сообщает ТАСС.

«Было трижды зафиксировано вторжение в воздушное пространство нашей страны. В связи с этим были подняты истребители Сил самообороны», — рассказал он.

По словам генсека японского кабмина, Токио выразит России «решительный протест» в связи со случившимся.

Ранее президент США Джо Байден встретится в штате Делавэр с лидерами Японии, Австралии и Индии в формате QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности). Уточняется, что двусторонние встречи глав государств прошли в закрытом от журналистов формате.

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      Виктория Кондратьева
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