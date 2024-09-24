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12:32, 24 сентября 2024Экономика

Абрамович прокомментировал продажу музея «Гараж»

Бизнесмен Абрамович опроверг информацию о продаже музея «Гараж»

Фото: Dylan Martinez Livepic / Reuters

Бизнесмен Роман Абрамович опроверг информацию о продаже музея современного искусства «Гараж» в Москве. Об этом сообщает издание The Art Newspaper Russia со ссылкой на пресс-службу предпринимателя в Telegram-канале.

«Появившиеся в сети сообщения о продаже Музея „Гараж“ не соответствуют действительности. Музей не выставлен на продажу и никаких переговоров не ведется. Музей продолжает работу в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.

О возможной продаже музея ранее сообщил Telegram-канал «Ку-ку». «Полным ходом идут переговоры», — сообщили там. Автор Telegram-канала, искусствовед Ксения Коробейникова, прокомментировала, что Абрамович продажей институции «решил сбросить токсичный актив», который приносит множество проблем. По ее словам, в настоящее время музей представляет собой «кафе и библиотеку», а также сделал «что-то вроде постоянной экспозиции». О приостановке выставочной деятельности в институции было объявлено после начала специальной военной операции (СВО).

Музей современного искусства «Гараж» был основан Абрамовичем и его бывшей супругой Дарьей Жуковой в 2008 году.

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      Мария Черкасова
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