Американец девять раз звонил Трампу и угрожал убийством

Forbes: американцу, девять раз угрожавшему убить Трампа, грозит пять лет тюрьмы

Американцу, девять раз звонившему в имение кандидата в президента США Дональда Трампа и угрожавшему его убить, грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что 31 июля житель штата Айдахо Уоррен Джонс Крейзибулл звонил в имение Трампа на курорте Мар-а-Лаго.

«Найдите Трампа. Я приеду в Бедминстер (там находится гольф-клуб Trump National, — прим. «Ленты.ру») завтра. Я лично его прикончу», — сказал американец в одном из звонков.

Также Крезибулл публиковал в социальных сетях угрозы в адрес кандидата в президенты. Агенты Секретной службы вычислили местоположение смартфона мужчины и задержали его на следующий день, 1 августа.

Позднее ему предъявили обвинения в угрозах Трампу. Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет. Фигурант не признал вину.

Ранее экс-глава США, на которого покушались дважды за последние несколько месяцев, признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи. Политик уточнил, что его тревожные ощущения вызваны риторикой его соперника на выборах — вице-президента Камалы Харрис и Демократической партии.

