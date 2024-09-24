Дачникам назвали способ вырастить здоровый урожай

Агроном Мажоров: для здорового урожая нужно отказаться от химических пестицидов

Ради здорового урожая дачникам нужно отказаться от химических пестицидов. Такой совет владельцам загородных участков дал агроном Артем Мажоров, передает Pravda.ru.

По словам эксперта, в момент посева семян следует использовать биологические препараты, в которых содержатся сенная палочка и триходерма. Они помогут обеспечить иммунный ответ в почве.

Мажоров отметил, что сенная палочка — это бактерия, которая обеспечивает растение биологически активными веществами и защищает от вирусов. Триходерма, в свою очередь, поможет защитить почву и помешает вредителям напасть на растения. Кроме того, благодаря ей культуры станут устойчивее к неблагоприятным погодным условиям.

Ранее врач-невролог Алексей Лукоянов предупредил россиян об опасности работ на дачном участке. Он отметил, что не стоит долго работать в полусогнутом виде.