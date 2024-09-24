Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 24 сентября 2024Экономика

Дачникам назвали способ вырастить здоровый урожай

Агроном Мажоров: для здорового урожая нужно отказаться от химических пестицидов

Фото: Dasha Petrenko / Imago / Zoonar.com / Globallookpress.com

Ради здорового урожая дачникам нужно отказаться от химических пестицидов. Такой совет владельцам загородных участков дал агроном Артем Мажоров, передает Pravda.ru.

По словам эксперта, в момент посева семян следует использовать биологические препараты, в которых содержатся сенная палочка и триходерма. Они помогут обеспечить иммунный ответ в почве.

Мажоров отметил, что сенная палочка — это бактерия, которая обеспечивает растение биологически активными веществами и защищает от вирусов. Триходерма, в свою очередь, поможет защитить почву и помешает вредителям напасть на растения. Кроме того, благодаря ей культуры станут устойчивее к неблагоприятным погодным условиям.

Ранее врач-невролог Алексей Лукоянов предупредил россиян об опасности работ на дачном участке. Он отметил, что не стоит долго работать в полусогнутом виде.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос

      Акции Tesla взлетели

      Россиянин с топором и ножом устроил дебош на балконе и попал на видео

      Москвичам пообещали теплую зиму

      Растерзавшего десятки собак и двоих россиян хищного зверя выследили

      На Украине рассказали об игнорировании военкоматами запрета на мобилизацию младше 25 лет

      В России указали на провальный пункт «плана победы» Зеленского

      Предвыборный штаб Трампа перепутал Джорджию с Грузией

      Россиянам рассказали о резком падении цен в отелях на черноморских курортах

      Доктора предупредили о вреде дневного сна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше