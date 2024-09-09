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16:40, 9 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности работы на даче

Врач Лукоянов: на даче нельзя долго работать в полусогнутом виде

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

При работе на даче стоит придерживаться ряда правил, чтобы не навредить здоровью. Советы по безопасному уходу за своим участком россиянам дал врач-невролог «Открытой клиники» Алексей Лукоянов, передает «МК».

В первую очередь эксперт порекомендовал не работать слишком долго в полусогнутом виде. Кроме того, следует избегать контакта с мокрой и холодной землей и сократить нагрузки в жаркую погоду.

Лукоянов напомнил, что в жару растет риск сердечно-сосудистых заболеваний, возникновения проблем с опорно-двигательным аппаратом, органами дыхания и осложнений диабета. Кроме того, нужно помнить о сезонных аллергиях.

Ранее эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» призвали дачников ухаживать за садом с помощью умных технологий. В том числе это системы автоматического полива и солнечные светильники.

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      Александра Качан
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