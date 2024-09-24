Экипажи российских «Терминаторов» провели тренировки

МО: экипажи БМПТ «Терминатор» провели тренировки в тыловом районе СВО

Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Центральной группировки Вооруженных сил России провели тренировку перед выполнением задач на передовой в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Экипажи проходят подготовку на полигонах в тыловом районе СВО. Бойцы совершенствуют навыки, делятся опытом и новыми тактическими приемами, а также отрабатывают скоростное вождение, слаживание с экипажами танков и стрельбу прямой наводкой.

«По завершению слаживания экипажи БМПТ "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв" отправятся выполнять боевые задачи на авдеевское направление», — сообщили в Минобороны.

Машина на базе танка Т-90А несет две пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет, противотанковые ракеты «Атака» и гранатометы АГ-17Д. «Терминатор» способен атаковать до четырех целей одновременно.

В апреле в «Ростехе» сообщили, что «Терминатор» успешно применил в зоне спецоперации боеприпас калибра 30 миллиметров с дистанционно-управляемым взрывателем.