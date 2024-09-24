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22:51, 24 сентября 2024Мир

Гутерриш предупредил о рисках разрастания украинского конфликта

ООН: конфликт на Украине грозит эскалацией и разрастанием за пределы региона
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Украинский конфликт по мере продолжения грозит разрастанием, а также может усугубить глобальную напряженность и расколы, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, чем дольше длится конфликт, тем выше риск его эскалации и распространения. «Это затронет не только регион, но также усугубит глобальную напряженность и расколы», — предупредил он.

Гутерриш считает, что мир, наоборот, «отчаянно нуждается в более тесном сотрудничестве и коллективных действиях».

По мнению генсека ООН, дипломатические усилия приносят успехи «даже в самые темные времена». По его словам, доказательством этому служат «зерновая сделка» и продолжающиеся обмены военнопленными между Москвой и Киевом.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак выступил за мир на Украине на основе устава ООН.

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      Марина Совина
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