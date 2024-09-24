Катя Лель решила отозвать иск к Кушанашвили после извинений

Певица Катя Лель приняла извинения Отара Кушанашвили и отзовет иск в суд

Певица Катя Лель приняла извинения больного раком журналиста Отара Кушанашвили и готова отозвать иск в суд. Слова адвоката артистки передает издание teleprogramma.org.

По словам представителя артистки Татьяны Галанцевой, стороны пришли к мирному соглашению.

«Цель подачи нашего иска была достигнута, так что не имеет никакого смысла продолжать судебный процесс. Разногласия, возникшие между Отаром и Екатериной, исчерпаны. Мы счастливы, что ситуация получила такое разрешение», — рассказала юрист.

Ранее стало известно, что Лель опубликовала видеообращение шоумена, в котором он извинился за оскорбление в адрес певицы.