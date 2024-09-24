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00:38, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Макрон случайно прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о нем

Макрон случайно указал в профиле в Telegram российский канал с мемами о нем

Фото: Thibault Camus / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем официальном канале в Telegram случайно указал в профиле ссылку не на тот канал, перепутав названия. Вместо ссылки на официальный Telegram-канал Елисейского дворца французский лидер по ошибке прорекламировал российский канал ElyseeInfos с мемами о нем, у которого похожее название.

Дело в том, что российский канал ранее купил имя, которое Елисейский дворец использует для регистрации во всех социальных сетях. В результате, кликнув на ссылку, можно было попасть на юмористические посты об ориентации Эммануэля Макрона и половой принадлежности его жены. Теперь при клике на ссылку мессенджер выдает ошибку.

Ранее президент Франции заявил о необходимости «переосмыслить» связи с Россией. Он подчеркнул, что Европа не ограничивается Европейским союзом и НАТО.

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      Александра Синицына
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