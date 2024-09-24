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18:31, 24 сентября 2024Бывший СССР

На Украине прокомментировали сообщения о якобы нарушении воздушного пространства

ВВС Украины опровергли сообщения о нарушении Белоруссией воздушного пространства

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Сообщения о якобы нарушении воздушного пространства Украины Белоруссией не подтвердились. Об этом заявили Военно-Воздушные силы (ВВС) Украины в своем Telegram-канале.

ВВС Украины опровергли сообщения о нарушении воздушного пространства учебным самолетом ВВС Белоруссии.

«Предположительно была применена радиолокационная помеха», — прокомментировали военные.

Днем во вторник, 24 сентября, в украинских СМИ появились сообщения о якобы пересечении границы Украины учебно-тренировочным самолетом Як-130 ВВС Белоруссии. Как утверждалось, сигнал был зафиксирован в районе границы Киевской и Житомирской областей Украины.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила о попытках втянуть Минск в украинский конфликт. Она отметила, что с территории Белоруссии никаких ударов по Украине не наносят.

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