Daily Express: состояние тюрем Украины вызвало беспокойство Запада

Состояние тюрем Украины вызвало беспокойство Запада. Об этом пишет Daily Express.

Издание рассказало о беспокойстве европейских судов из-за состояния тюремной системы Украины. Говорится, что сообщения о пытках в украинских тюрьмах и следственных изоляторах привлекли внимание международного сообщества.

«Европейские суды все чаще не желают выполнять запросы об экстрадиции и становятся все более критичными в отношении системы правосудия Украины», — подчеркнули журналисты. Издание отмечает, что Финляндия отказалась от экстрадиции воевавшего на стороне России Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский) из-за вероятности применения против него пыток.

Ранее чиновник офиса президента (ОП) Украины Денис Чистиков пригрозил тюрьмой 200 тысячам жителей Крыма.