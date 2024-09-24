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19:30, 24 сентября 2024Бывший СССР

На Западе рассказали о беспокойстве из-за тюрем Украины

Daily Express: состояние тюрем Украины вызвало беспокойство Запада

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Состояние тюрем Украины вызвало беспокойство Запада. Об этом пишет Daily Express.

Издание рассказало о беспокойстве европейских судов из-за состояния тюремной системы Украины. Говорится, что сообщения о пытках в украинских тюрьмах и следственных изоляторах привлекли внимание международного сообщества.

«Европейские суды все чаще не желают выполнять запросы об экстрадиции и становятся все более критичными в отношении системы правосудия Украины», — подчеркнули журналисты. Издание отмечает, что Финляндия отказалась от экстрадиции воевавшего на стороне России Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский) из-за вероятности применения против него пыток.

Ранее чиновник офиса президента (ОП) Украины Денис Чистиков пригрозил тюрьмой 200 тысячам жителей Крыма.

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      Алевтина Запольская
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