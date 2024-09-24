Названы две категории россиян с наименьшими шансами на получение микрозайма

Moneyman: уборщикам и охранникам чаще всего отказывают в выдаче микрокредита

Летом 2024 года выявилось несколько категорий россиян, которым чаще всего отказывали в выдаче микрокредита. Их назвали эксперты онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, цитирует «Газета.Ru».

Самый низкий уровень одобрения заявок на получение такой ссуды оказался у уборщиков — 43,6 процента. В числе тех, кому чаще прочих отказывают в выдаче микрозайма, оказались также охранники (уровень одобрения — 44,7 процента), мерчандайзеры (46,6 процента), воспитатели (47,8 процента) и кассиры (48,3 процента).

Кроме того, выяснилось, что за год заявки на микроссуды стали чаще одобрять водителям, сотрудникам технической поддержки, курьерам, работникам складов и строителям.

В конце июля 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину подумать о запрете всех микрофинансовых организаций. Как заметила Матвиенко, она не раз слышала о людях, которые, взяв заем в МФО, в итоге лишились квартир и попали в кабалу.