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18:02, 24 сентября 2024Забота о себе

Невролог назвала способ отличить мигрень от обычной головной боли

Невролог Филонская: кластерная головная боль затрагивает только одну сторону

Фото: Ute Grabowsky / Photothek.net / Globallookpress.com

Кластерная головная боль и мигрень отличаются друг от друга, рассказала врач-невролог Вероника Филонская. Об этих двух видах боли она побеседовала с «Вечерней Москвой».

По словам Филонской, прежде всего два вида боли различаются продолжительностью приступа. Кластерная головная боль в основном длится от 15 до 180 минут, мигрень — от 4 до 72 часов, а иногда и свыше 72 часов.

Еще одним способом отличить мигрень от обычной головной боли она назвала частоту приступов. Для мигрени характерен один приступ, причем она может менять интенсивность: болезненные ощущения слегка притупляются, но не проходят полностью. Кластерная головная боль же может возникать до восьми раз в день с безболезненными периодами.

Кроме того, добавила Филонская, мигрень чаще возникает только на одной стороне головы — за глазом, в задней или передней части — и иногда ощущается по всей голове, а кластерная головная боль затрагивает только одну сторону (обычно в височной доле или вокруг глаза).

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При мигрени, говорит невролог, человеку хочется тишины и покоя, а при кластерной боли он может буквально метаться от боли. Кроме того, для кластерной головной боли характерно покраснение глаз, слезотечение, заложенность носа или одной части, где сосредоточена боль, в то время как при мигрени возникают тошнота, рвота, свето- и звукобоязнь. «Иногда при мигрени действительно возникает и заложенность носа, и покраснение глаз, но симптомы чаще симметричны, что несвойственно кластерной головной боли. Поэтому постановка диагноза должна проводиться врачом. Большее значение имеют локализация, длительность приступа и методы, снижающие боль», — отметила Филонская.

Невролог порекомендовала в качестве самопомощи в момент приступа мигрени использовать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и триптаны, а при кластерной головной боли — триптановые назальные спреи или ингаляции кислородом. В качестве профилактики головной боли некоторым пациентам помогают дыхательные упражнения и кардиотренировки, добавила Филонская.

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      Александра Лисица
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