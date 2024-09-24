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11:35, 24 сентября 2024Экономика

Подсчитан размер средней зарплаты в России

Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средняя заработная плата в России за первые шесть месяцев 2024 года достигла 82 тысяч рублей, впервые превысив отметку в 80 тысяч. Таковы результаты проведенного сервисом «Работа.ру» исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Год назад этот показатель был на 12 процентов меньше.

Больше всего заработная плата выросла в Татарстане — на 23,4 процента — и составила по итогам января-июня 82,1 тысячи рублей. Кроме того, существенное повышение окладов отмечено в Курганской (плюс 22,8 процента), Астраханской (плюс 20,8 процента), а также Оренбургской и Челябинской областях (по 20,7 процента).

Среди регионов, где средняя заработная плата превышает 100 тысяч рублей в месяц, оказались Якутия (110 тысяч), Мурманская область (105,9 тысячи), Санкт-Петербург (104,1 тысячи) и Московская область (103,6 тысячи). А самая высокая зарплата зафиксирована на Чукотке — 179,3 тысячи.

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Кроме того, больше 100 тысяч рублей платят в Москве, Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Сахалинской области и Ненецком АО.

Опрос показал, что в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 142 тысяч рублей в месяц.

В свою очередь, 47 процентов российских компаний признались, что уже увеличили оклады сотрудникам во II квартале 2024 года. Также 57 процентов пообещали, что в III квартале планируют увеличить зарплаты некоторым работникам.

Ранее выяснилось, что в России в IT-сегменте стали пропадать сверхвысокие зарплаты и корпоративная гиперопека. Оказалось, что многие компании уже не могут позволить себе высокие оклады для ведущих специалистов. Кроме того, наблюдается острая конкуренция за работников низшего уровня.

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      Кирилл Луцюк
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