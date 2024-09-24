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02:30, 24 сентября 2024Мир

Посол заявил о деградации системы США

Коронелли: санкции против российских СМИ показали деградацию системы США

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Санкции, введенные против российских СМИ, показали деградацию системы США. Об этом заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли в беседе с РИА Новости.

«Это еще одно свидетельство необратимой деградации политической системы Северной Америки, ее трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру. С невероятным цинизмом самопровозглашенные неутомимые борцы за свободу прессы продолжают подавлять голоса несогласных», — сказал посол.

Он отметил, что власти США в очередной раз устроили «настоящий крестовый поход против всех тех, кто имеет мнение, отличное от мнения Вашингтона». При этом заставить Россию замолчать Западу не удастся, подчеркнул дипломат.

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ, как РИА Новости, Ruptly, Sputnik и RT. Также ограничительные меры коснулись руководителя холдинга Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить с медиагруппой все финансовые отношения до 13 ноября.

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      Евгений Силаев
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