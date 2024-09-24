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11:30, 24 сентября 2024Россия

Раскрыта судьба отказавшихся выезжать из-под Курска жителей на границе с «красной зоной»

РБК рассказал о жизни отказавшихся эвакуироваться жителей Курской области

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Некоторые жители Курской области отказались покидать дома и эвакуироваться на безопасные территории. В частности, остаются жители в селе Высокое, которое находится примерно в полутора километрах от «красной зоны», где идут боевые действия, пишет РБК.

Как сообщает издание, в населенном пункте под Курском остаются люди, которые отказались выезжать. Точное их число неизвестно, так как, как правило, они стараются не выходить на улицу из-за угрозы атаки украинских дронов.

«Да ну, я вся согнутая, кто там будет со мной [заниматься]. Не поеду», — мотивировала свое решение остаться 93-летняя местная жительница.

Издание также передает, что в населенных пунктах осталось много животных — уезжая, жители выпустили скот на улицу.

С 6 августа украинские войска вошли в Курскую область, ведутся бои. 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье. Ранее губернатор российского региона рассказал, что удалось найти более 300 ранее считавшихся пропавшими без вести мирных жителей.

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      Елена Торубарова
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