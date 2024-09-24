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19:50, 24 сентября 2024Силовые структуры

Созданная ГУР Минобороны Украины террористическая организация попала в список ФСБ

ФСБ внесла сообщество ГУР МО Украины в список террористических организаций

Фото: ID1974 / Shutterstock / Fotodom

Единый федеральный список террористических организаций, составляемый ФСБ России, пополнился сообществом, созданным сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщается на сайте российской спецслужбы.

Эта организация осуществляла свою деятельность в Энергодаре Запорожской области. 5 сентября вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда, которым сообщество ГУР было признано террористическим.

В реестре ФСБ числятся в настоящее время 54 террористических организаций.

Ранее 24 сентября сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинской неправительственной организации (НПО) «Фонд 24.02».

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      Любовь Ширижик
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