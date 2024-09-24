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00:39, 24 сентября 2024Мир

Страны G7 подтвердили готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО

МИД Италии: страны G7 готовы помогать Украине в укреплении системы ПВО

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) совместно с союзниками Украины из числа западных государств подтвердили готовность продолжать оказывать Киеву помощь в укреплении системы ПВО. Об этом рассказали представители МИД Италии по итогам состоявшегося на полях Генассамблеи ООН расширенного заседания по украинскому конфликту, пишет РИА Новости.

«Мы признаем необходимость международной помощи для защиты энергетической инфраструктуры от атаки, в том числе посредством укрепления потенциала противовоздушной обороны Украины», — сказано в заявлении ведомства.

Кроме стран «Большой семерки» в заседании приняли участие представители балтийских стран, Норвегия, Болгария, Дания, Южная Корея. Также стало известно, что в коммюнике содержится осуждение ракетных ударов РФ и ее беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники хотят подготовить энергосистему Украины к предстоящей сложной зиме. По его словам, Вашингтон и его партнеры потратили на эти нужды значительные ресурсы — порядка 4 миллиардов долларов.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Крсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила, что Украина получит от Евросоюза кредит в размере 35 миллиардов евро.

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      Марина Совина
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