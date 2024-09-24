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13:23, 24 сентября 2024Экономика

Траты Украины на печать повесток оценили

Минобороны Украины выделят 72 млн гривен на печать 900 тысяч повесток

Фото: Frank Hammerschmidt / Globallookpress.com

Кабинет министров Украины выделит Минобороны почти 72 миллиона гривен на печать 900 тысяч повесток. Траты госбюджета со ссылкой на документ правительства оценило издание «Украинская правда».

Средства для централизованной печати выделят из резервного фонда госбюджета. Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

Повестки будут выпускать в рамках закона об усилении мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Документ обязал всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете. Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. При этом военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию.

Ранее участник международного общественного движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник предупредил, что на фоне сокращения вдвое помощи со стороны Запада Украине придется повышать налоги. С начала 2024 года вливания в бюджет страны от западных партнеров сократились вдвое, но страна продолжает брать в долг, который очень быстро растет.

«Международный валютный фонд заставляет Киев перекладывать нагрузку на население. Будут увеличиваться налоги, что окончательно убьет производство и всякий бизнес. Военный сбор с физлиц сначала был 1,5, потом — 5 процентов, возрастет и он. Социальные выплаты заморожены.<...> Это агония, украинское население не выдержит такой нагрузки», — заявил он.

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