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19:30, 24 сентября 2024Бывший СССР

Украинскую судебную систему обвинили в преследовании предпринимателей

Express: украинская судебная система занимается преследованием предпринимателей

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Судебная система Украины все чаще занимается преследованием невиновных предпринимателей. О таких обвинениях пишет Express.

Издание передает слова одного из самых крупных западных инвесторов на Украине Арнульфа Дамерау, который заявил, что практика преследования предпринимателей в республике с сомнительными обвинениями продолжается бесконтрольно.

Отмечается, что только в 2024 году 42 украинских бизнесмена написали письма президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением обеспокоенности относительно оказываемого на бизнес давления и использования военного положения коррумпированными полицейскими для вымогательства денег.

Ранее стало известно, что бывшего омбудсмена Украины Людмилу Денисову заподозрили в незаконном обогащении почти на 10 миллионов гривен и недостоверном декларировании на 32,4 миллиона гривен. Отмечается, что Национальной полицией Украины было начато уголовное производство.

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      Валентин Карант
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