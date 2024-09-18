Экс-омбудсмена Украины заподозрили в коррупции

Бывшего омбудсмена Украины Денисову заподозрили в незаконном обогащении

Бывшего омбудсмена Украины Людмилу Денисову заподозрили в незаконном обогащении. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в своем Telegram-канале.

«По результатам полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы НАПК установило в действиях экс-омбудсмена (...) признаки незаконного обогащения на почти 10 миллионов гривен и недостоверного декларирования на 32,4 миллиона гривен», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что Национальной полицией Украины было начато уголовное производство.

Ранее стало известно, что аудиторская компания из «Большой четверки» заключила договор с министерством обороны Украины на проведение проверки для снижения уровня коррупции. Меморандум подписали сам министр обороны Украины Рустем Умеров и глава аудиторской компании.

В начале мая министр юстиции Германии Марко Бушман назвал коррупцию главной проблемой Украины на пути в Европейский союз. По словам политика, финансы идут нечестным чиновникам, а не на нужды армии и населения.