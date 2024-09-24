Украинца осудили в России за участие в запрещенном «Айдаре»

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 5,5 года колонии экс-участника «Айдара»

Южный окружной военный суд приговорил бывшего участника националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Дмитрия Кистиона к 5,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Луганской народной республике.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье об участии в террористическом сообществе. Следствие и суд установили, что в 2015 году мужчина добровольно воевал на украинской стороне против жителей Луганской и Донецкой народных республик. Его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Биробиджана, готовившего поджог пункта отбора контрактников. Оперативники провели обыск по месту его жительства и в гараже. были обнаружены приготовленные средства для диверсий, а также средства связи для контактов с СБУ.

