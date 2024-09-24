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21:57, 24 сентября 2024Мир

США включат кассетные боеприпасы в пакет помощи Украине

Пентагон: США включат кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вашингтон включит кассетные боеприпасы в пакет помощи Киеву. Об этом заявил представитель американской администрации, пишет РИА Новости.

По данным Пентагона, США объявят о новом пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов на неделе.

На просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что новый пакет помощи будет включать кассетные боеприпасы, представителей американский властей ответил: «Подтверждаю».

Ранее из доклада женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам» (CMC) стало известно, что президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине в период с июля 2023 года по апрель 2024 года, несмотря на критику со стороны ООН и лидеров 21 страны.

Согласно документу, США не раскрыли количество кассетных боеприпасов, которые они поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ), или информацию о конкретных типах и количестве их неразорвавшихся боеприпасов.

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      Марина Совина
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