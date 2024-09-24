Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:39, 24 сентября 2024Бывший СССР

В Раде обвинили Украину в нарушении пакта ООН

Депутат Рады Дубинский обвинил власти Украины в нарушении пакта о правах ООН

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти Украины нарушают международный пакт о гражданских и политических правах Организации Объединенных наций (ООН). Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении статьи 12 соглашения, предусматривающей свободный выезд граждан из страны. Политик отметил, что документ можно найти на сайте Рады.

«Пока Владимир Александрович [Зеленский] готовится к выступлению на Генассамблее ООН, хочу напомнить ему и всем вам, что Украина ратифицировала международный пакт ООН о гражданских и политических правах», — подчеркнул депутат.

Ранее Дубинский допустил переворот против Зеленского из-за отказа от проведения президентских выборов. По его словам, завершение кризиса и президентские выборы станут шансом на спасение.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

      В Калифорнии произошли два столкновения с советскими самолетами. Есть погибший. Что об этом известно?

      Названы факторы сдерживания цен на лосось и икру в России

      Популярная певица упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

      Ковальчук захотел провести футбольное дерби с Овечкиным

      Следователь отпустил арестованного участника конфликта у офиса Wildberries

      В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

      Спортсмена поселили в тюрьму из-за высоких цен на жилье

      На Украине прокомментировали сообщения о якобы нарушении воздушного пространства

      Российский депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше