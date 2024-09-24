Депутат Рады Дубинский обвинил власти Украины в нарушении пакта о правах ООН

Власти Украины нарушают международный пакт о гражданских и политических правах Организации Объединенных наций (ООН). Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении статьи 12 соглашения, предусматривающей свободный выезд граждан из страны. Политик отметил, что документ можно найти на сайте Рады.

«Пока Владимир Александрович [Зеленский] готовится к выступлению на Генассамблее ООН, хочу напомнить ему и всем вам, что Украина ратифицировала международный пакт ООН о гражданских и политических правах», — подчеркнул депутат.

Ранее Дубинский допустил переворот против Зеленского из-за отказа от проведения президентских выборов. По его словам, завершение кризиса и президентские выборы станут шансом на спасение.