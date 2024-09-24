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12:55, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

В России появится православный мессенджер

Фонд «Иннотех XXI» выпустит православный мессенджер «Зосима» в ноябре 2024 года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фонд «Иннотех XXI», занимающийся реставрацией храмов, заявил о планах выпустить православный мессенджер. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечает, что мессенджер под названием «Зосима» разработали в рамках проекта «Спаси и сохрани» по реставрации храмов Ярославской области. В фонде отметили, что изначально он создавался как база для обмена информацией по проекту, и уточнили, что назвали его в честь православного святого.

Президент фонда Алексей Агапов заявил, что продукт планируют выпустить на рынок в ноябре 2024 года. «Там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах», — заключил он.

Ранее стало известно, что в России начало работать приложение «Здоровьедетей.рус». С помощью программы, отмечают создатели, родители смогут следить за здоровьем ребенка и предупреждать развитие у него болезней.

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