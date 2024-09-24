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08:43, 24 сентября 2024Мир

В США указали на опасность публикации письма покушавшегося на Трампа стрелка

Newsweek: письмо покушавшегося на Трампа Раута грозит стать призывом к оружию

Кадр: Martin County Sheriff's Office

Публикация Министерством юстиции США письма, написанного Райаном Уэсли Раутом о покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, грозит стать призывом к оружию для психически неуравновешенных людей. Такое мнение выразил юридический аналитик Эли Хониг, передает Newsweek.

«Власти могли бы кратко рассказать о том, что просто нашли у него письмо, в котором Раут открыто говорит о покушении на жизнь Трампа. Но вместо этого они опубликовали его целиком. Те, кто психически неуравновешенны или опасны, могут увидеть в этом своего рода призыв к оружию», — отметил аналитик..

Хониг раскритиковал действия Минюста США и подчеркнул, что считает действия ведомства «контрпродуктивными».

Ранее Минюст США показал письмо Раута, покушавшегося на Трампа. Ведомство отмечает, что фото письма предоставил один из свидетелей. «Теперь вам предстоит завершить работу; и я предложу 150 тысяч долларов тому, кто сможет ее завершить», — говорится в тексте, написанном Раутом.

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      Дарья Устьянцева
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