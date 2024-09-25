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03:03, 25 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о риске ВСУ попасть в котел на одном направлении

Алаудинов заявил о риске ВСУ попасть в котел на угледарском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют оказаться в котле на одном из направлений фронта. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Алаудинов сообщил, что на угледарском направлении продвижение российских военных идет хорошо«. На нескольких участках там есть такие предпосылки котла», — заявил он.

Военный добавил, что риск ВСУ попасть в котел связан с тем, что в некоторых районах украинские солдаты не успели вовремя отойти.

В том же видеообращении Алаудинов заявил о вводе новых подразделений ВСУ в Курскую область. По его словам, украинские военные «пытаются упражняться», но в ближайшие время «осознают, что оказались не в радужном месте».

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      Марина Совина
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