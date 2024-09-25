«Средство для тысячи применений» оказалось вредным для автомобиля

NJCAR.RU: универсальная смазка WD-40 может повредить тормозную систему авто

Чрезмерное использование универсальной смазки WD-40 для нужд автомобиля может привести к поломкам. Чем опасно «средство для тысячи применений», водителям объяснил портал NJCAR.RU.

Главными компонентами в составе WD-40 являются уйат-спирит и минеральное масло. В быту с его помощью можно быстро очистить окисления и ржавчину. Если регулярно оттирать таким средством следы гудрона или пятна от насекомых с кузова, доковое покрытие может вскоре помутнеть, а защитное покрытие начнет разрушаться. Химикаты, содержащиеся в смазке, агрессивно воздействуют и на резину, поэтому очищать ею уплотнительные ленты не рекомендуется.

Зачастую водителям рассказывают о чудодейственном лайфхаке: распылить WD-40 на тормозные механизмы, чтобы смазать их или разморозить. В действительности же растворитель, находящийся в составе WD-40, губителен для тонких резиновых уплотнителей. Такой лайфхак только способствует образованию грязевых отложений на направляющих, изнашивая и портя запчасти.

Ранее водителей предупредили о вредных привычках, приводящих к поломке автомобиля. Одной из таких является практика езды при горящем индикаторе пустого бензобака — нельзя забывать, что при малом объеме горючего топливный насос начинает перегреваться, а осадок со дна бака засоряет форсунки и фильтры.