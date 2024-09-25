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20:05, 25 сентября 2024Наука и техника

Раскрыта опасность бутилированной воды

BMJ Global Health: бутилированная вода опасна для здоровья

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Исследователи Weill Cornell Medicine в Катаре раскрыли опасность бутилированной воды для здоровья людей и окружающей среды. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Global Health.

Авторы отмечают, что бутилированная вода часто не соответствует строгим стандартам качества и безопасности, предъявляемым к водопроводной воде. Они подчеркивают риск выщелачивания химических веществ из пластиковых бутылок, особенно при долгом хранении или воздействии высоких температур. Например, это может быть микропластик, который нарушает гормональную систему.

Для проведения анализа ученые использовали данные о качестве воды, собранные из различных источников. Оценки показали, что от 10 до 78 процентов образцов бутилированной воды содержат микропластик и другие загрязняющие вещества, такие как фталаты и бисфенол А (BPA), которые могут вызывать окислительный стресс и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Исследование также подчеркивает экологический ущерб от использования пластиковых бутылок. По данным авторов, только 9 процентов пластиковых бутылок перерабатываются, а остальные попадают на свалки или в океан, где становятся вторым по распространенности загрязнителем. Производство и утилизация пластика вносят значительный вклад в выбросы парниковых газов.

Авторы исследования призывают к более активным мерам по ограничению использования одноразовых пластиковых бутылок и развитию инфраструктуры безопасной водопроводной воды, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Это не только уменьшит воздействие на окружающую среду, но и снизит риски для здоровья.

Исследователи делают вывод, что зависимость от бутилированной воды несет значительные экологические и медицинские издержки. Для борьбы с этой проблемой необходимы государственные меры и образовательные кампании, которые помогут изменить общественное восприятие и стимулировать использование водопроводной воды как более устойчивой альтернативы.

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      Александр Еникеев
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