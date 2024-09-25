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20:14, 25 сентября 2024Наука и техника

Изменение климата привело к катастрофическим наводнениям

World Weather Attribution: изменение климата привело к разрушительным дождям

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Lukasz Cynalewski / Reuters

Группа ученых из организации World Weather Attribution, в состав которой входят исследователи из Имперского колледжа Лондона, провела исследование, подтверждающее, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, удвоило вероятность сильных дождей, которые привели к разрушительным наводнениям в Центральной Европе в сентябре 2024 года. Пресс-релиз статьи опубликован на сайте Phys.org.

Установлено, что шторм Борис, вызвавший проливные дожди в Центральной Европе, был значительно более мощным и вероятным из-за глобального потепления, вызванного сжиганием ископаемого топлива. Согласно данным, вероятность таких дождей увеличилась в два раза, а их интенсивность возросла на 7-20 процентов по сравнению с доиндустриальным периодом. Это подтверждает, что антропогенные факторы усиливают экстремальные погодные явления, такие как ливневые дожди.

Ученые проанализировали метеорологические данные и использовали климатические модели, имитирующие условия доиндустриальной эпохи. Ученые сравнивали интенсивность осадков в более холодные периоды и в условиях современного потепления. Такие модели позволяют исследователям изучить влияние антропогенного изменения климата на вероятность и силу осадков.

В ходе анализа было установлено, что сентябрьский дождь в 2024 году был одним из самых интенсивных, когда-либо зарегистрированных в Центральной Европе, особенно в таких странах, как Польша, Чехия и Австрия. Наводнения, вызванные этим дождем, привели к огромным разрушениям инфраструктуры. Однако, как отметили авторы, количество жертв в этот раз было ниже по сравнению с предыдущими катастрофическими наводнениями в 1997 и 2002 годах.

Авторы исследования также установили, что потепление на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными временами увеличит вероятность таких четырехдневных ливней еще на 50 проценов, при этом их интенсивность также возрастет. Такие выводы подчеркивают важность глобальных усилий по снижению выбросов парниковых газов для предотвращения усиления экстремальных погодных явлений.

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      Александр Еникеев
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