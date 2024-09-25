Дачникам посоветовали бороться с кротами тряпками

Биолог Кондратенок: прогнать кротов с участка поможет смоченная в бензине тряпка

Прогнать кротов с дачного участка поможет тряпка, смоченная в бензине. Такой совет по борьбе с вредителями дачникам дала биолог, кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, кроты не переносят резких запахов, поэтому если положить возле кротовьей норы смоченную в бензине или керосине тряпку, они сбегут с участка. Однако эксперт предупредила, что данный метод небезопасен для растений. Альтернативой ему могут послужить чеснок, острый перец или бархатцы, оставленные возле норы, но в этом случае «приманку» понадобится менять регулярно, чтобы вредители не привыкли к запаху.

Еще один способ прогнать кротов с участка — с помощью неприятных звуков. Например, дачник может вбить в землю колышек и повесить на него пластиковый стаканчик либо установить звуковой отпугиватель в виде вертушки, и на некоторое время такие конструкции помогут забыть о незваных гостях. Более продолжительный эффект, отметила Кондратенок, дадут различные ультразвуковые отпугиватели — они издают легкий писк, невыносимый для кротов. Самым действенным способом борьбы с кротами биолог назвала кротовые сетки, которые не позволяют кротам проникнуть в огород ни снаружи, ни изнутри. При этом эксперт отметила, что он является не самым бюджетным.

Ранее дачникам порекомендовали разбросать арбузные корки по участку, чтобы избавиться от насекомых-вредителей.

