Дети P.Diddy прокомментировали обвинения в адрес рэпера

Дети P.Diddy впервые отреагировали на обвинения в торговле людьми в адрес рэпера

Трое детей рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, впервые прокомментировали выдвинутые в адрес него обвинения. Свое обращение они опубликовали на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По их словам, слухи об их ушедшей матери и ее обвинениях в адрес Комбса — ложь.

«Мы видели много обидных и ложных слухов о наших родителях Ким Портер и Шоне Комбсе. Информация о том, что наша мама написала книгу, где обвиняла папу, просто неправда. Она этого не делала», — рассказали они.

От брака с Ким Портер у P.Diddy остались 21-летний сын Кристиан и 13-летние дочки Далила Стар и Джесси Джеймс.

Ранее стало известно, что Комбса взяли под особый контроль в тюрьме на время следствия.