Дикий зверь задрал работника российской турбазы

В Кемеровской области медведь растерзал работника базы отдыха

В Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области медведь растерзал работника базы отдыха. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

По информации ведомства, дикий зверь напал на мужчину 25 сентября. В результате россиянин получил множественные раны, не совместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

В свою очередь, Mash Siberia пишет в Telegram, что инцидент произошел на турбазе «Чистугаш», где в клетках жили два медведя. Один из них и задрал мужчину. Что послужило причиной этого, не уточняется.

Ранее в Приморском крае медведь пробрался в дачный дом садового общества «Благовещенка» в поселке Лучегорск и растерзал двух мужчин, которые приходились друг другу отцом и сыном. На следующий день стало известно, что, предположительно, этот же хищник проник в приют для бездомных собак, задрав около 30 из них. В результате зверя выследили специалисты и ликвидировали.