Дуров раскрыл размер своей зарплаты

Le Monde: Дуров сообщил, что зарабатывает один дирхам в год

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его зарплата составляет один дирхам (примерно 25 рублей) в год. Об этом пишет Le Monde.

Сообщается, что об этом предприниматель заявил во время разговора со следователями после его задержания во Франции. «Это оставило его собеседников в недоумении», — говорится в материале.

Издание также отмечает, что Дуров ведет аскетичный образ жизни, пропагандирует отказ от алкоголя, мяса и лекарств.

Ранее стали известны новые подробности допроса основателя Telegram. Французская радиостанция France Info рассказала, что он отвечал на вопросы следователей на русском и английском. Отмечается, что для получения французского гражданства Дуров ранее сдавал тест на знание французского языка на уровне B1.