Экспорт одного вида топлива из России взлетел

Vortexa: в сентябре экспорт мазута из РФ может вырасти до 852 тысяч баррелей

В сентябре 2024 года экспорт мазута из России может вырасти до рекордного с февраля 2022 года уровня. Об этом со ссылкой на данные аналитической фирмы Vortexa сообщает Bloomberg.

Поставки российского мазута по морю резко сократились после того, как США запретили российский импорт в ответ на начало СВО на Украине и эмбарго на импорт российского топлива морским путем в страны Евросоюза. Однако, несмотря на ограничения, в сентябре отгрузки могут взлететь до самого высокого уровня с начала конфликта — 852 тысячи баррелей в сутки.

Мазут — более дешевый продукт, который остается после производства бензина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Он часто используется на судах и электростанциях, и Россия является одним из главных поставщиков этого вида топлива на мировые рынки.

Растущие показатели экспорта российского мазута могут говорить об остановке НПЗ в связи с осенним сезоном ремонтных работ. Снижение активности на так называемых вторичных установках нефтеперерабатывающих заводов, которые обычно перерабатывают мазут, возможно, высвободило больше поставок на экспорт, объяснила старший аналитик рынка Vortexa Памела Мангер.

Крупнейшими импортерами мазута из РФ еще с августа являются преимущественно азиатские страны. Главные покупатели топлива — Китай и Индия (к концу лета объемы импорта выросли в полтора раза, до более чем 150 тысяч баррелей в сутки). При этом заметный интерес к такой продукции проявляли покупатели из Саудовской Аравии (110 тысяч). Абсолютным лидером по объемам импорта стал Китай — на него пришлось около 20 процентов августовских поставок российского мазута, или примерно 220 тысяч баррелей в сутки.