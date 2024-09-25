Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу о более справедливом мире

Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с подписью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил премьер-министру Армении Николу Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с подписью. Об этом говорится в заявлении на сайте турецкого лидера.

Отмечается, что турецкий президент встретился с армянским премьером в Нью-Йорке на полях 79-й Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи политики обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также нормализацию отношений между Анкарой и Ереваном.

Книга Эрдогана вышла в 2021 году. В книге турецкий лидер акцентирует внимание на проблемах глобальной политики, в частности на несправедливости, миграционном кризисе, международном терроризме и исламофобии, дискриминации и двойных стандартах.