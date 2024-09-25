Эрдоган признал нежелание НАТО принимать Украину в альянс

Эрдоган: США и другие члены НАТО не хотят принимать Украину в альянс

США и ряд других членов НАТО не хотят принимать Украину в Североатлантический альянс. Об этом в эксклюзивном интервью для телеканала NBC News рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом альянса. Нам нужно принять решение, исходя из тех реалий, которые мы видим», — сказал турецкий лидер.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал, чтобы Украину немедленно приняли в НАТО.