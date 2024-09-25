Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 25 сентября 2024Мир

Эрдоган признал нежелание НАТО принимать Украину в альянс

Эрдоган: США и другие члены НАТО не хотят принимать Украину в альянс

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США и ряд других членов НАТО не хотят принимать Украину в Североатлантический альянс. Об этом в эксклюзивном интервью для телеканала NBC News рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом альянса. Нам нужно принять решение, исходя из тех реалий, которые мы видим», — сказал турецкий лидер.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал, чтобы Украину немедленно приняли в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны Украины анонсировало новые операции за пределами страны

      Задержан руководитель следственного отдела в российском городе

      В России начнут торговать вечными контрактами на акции Сбера и «Газпрома»

      Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

      ТОФ России пополнили две АПЛ четвертого поколения

      Губернатор сообщил о смерти пострадавшей при обстреле ВСУ российского региона

      Автомобиль с похищенной российской предпринимательницей попал на видео

      Эрдоган признал нежелание НАТО принимать Украину в альянс

      В МВД заявили о невозможности повысить зарплаты одной категории сотрудников

      Политолог объяснил отказ Трампа встречаться с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше