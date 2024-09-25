Главе клиринга по биржевым торгам газом «РДК» продлили домашний арест за растраты

В Москве суд продлил домашний арест главе правления ЦК «РДК» Горбаченко

Тверской суд Москвы продлили домашний арест председателю правления ЦК «РДК» Сергею Горбаченко. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения для главы клиринга по биржевым торгам газом будет действовать до 4 ноября. Горбаченко проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Растрата»).

По версии следствия, фигурант вместе с неустановленными руководителями из числа сотрудников Банка России и «РДК» совершил хищения через растраты ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя. Он делал это ради получения репутационных преференций и повышений по службе.

Горбаченко задержали в Москве 26 июля.