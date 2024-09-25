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12:16, 25 сентября 2024Силовые структуры

Главе клиринга по биржевым торгам газом «РДК» продлили домашний арест за растраты

В Москве суд продлил домашний арест главе правления ЦК «РДК» Горбаченко

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы продлили домашний арест председателю правления ЦК «РДК» Сергею Горбаченко. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения для главы клиринга по биржевым торгам газом будет действовать до 4 ноября. Горбаченко проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Растрата»).

По версии следствия, фигурант вместе с неустановленными руководителями из числа сотрудников Банка России и «РДК» совершил хищения через растраты ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя. Он делал это ради получения репутационных преференций и повышений по службе.

Горбаченко задержали в Москве 26 июля.

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