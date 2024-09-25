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03:21, 25 сентября 2024Мир

«Хезболла» подтвердила гибель высокопоставленного командира

«Хезболла» подтвердила гибель высокопоставленного командира Кубейси в Бейруте
Ибрагим Кубейси

Ибрагим Кубейси . Фото: Telegram-канал пресс-службы движения «Хезболла»https://t.me/Electrohizbullah/90161

Ливанское движение «Хезболла» подтвердило гибель высокопоставленного командира Ибрагима Кубейси во время удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту. Об этом говорится в заявлении пресс-службы движения в Telegram.

«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», — сообщили там.

Ранее ЦАХАЛ заявила, что в результате авиаудара по Бейруту был ликвидирован командир ракетных сил ливанского движения «Хезболла» Ибрагим аль-Кубейси. Уточнялось, что в момент атаки в этом месте присутствовали и другие представители командования.

Израильская армия 24 сентября нанесла удары по десяткам целей шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Были атакованы пусковые установки, которые использовались для ночного обстрела района Хамаким. Кроме того, артиллерия и танки нанесли дополнительные удары по объектам группировки в районе Айта-аш-Шаб и Рамлеха на юге Ливана.

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      Марина Совина
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