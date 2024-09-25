Президент Ирана призвал урегулировать конфликт между Россией и Украиной

Президент Ирана Пезешкиан на ГА ООН призвал прекратить бои между РФ и Украиной

Иранский президент Масуд Пезешкиан призвал прекратить боевые действия между Россией и Украиной, пишет РИА Новости.

В ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН он заявил, что диалог — единственный способ решить кризис между двумя странами. По словам Пезешкиана, Тегеран выступает против войны.

«Иран подчеркивает неотложную необходимость прекратить боевые действия на Украине. Мы поддерживаем все мирные инициативы», — добавил он.

Ранее глава государства заявил, что Иран не поддерживает вооруженный конфликт на Украине. Он добавил, что верит в возможность урегулирования украинского конфликта «посредством диалога». Пезешкиан также вновь опроверг обвинения в адрес Ирана в якобы поставке РФ оружия.