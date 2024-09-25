Известный российский комик оценил перспективу переезда в Израиль

Комик Зелигер заявил, что не хочет переезжать в Израиль

Известный российский стендап-комик, участник проекта «Открытый микрофон» на канале ТНТ Борис Зелигер оценил перспективу переезда в Израиль. На эту тему он высказался в подкасте Ивана Дыбы, доступном на YouTube.

Дыба напомнил Зелигеру, что, согласно законам Израиля, он может получить гражданство и переехать в страну, так как его мать израильтянка. «Я не хочу просто», — ответил юморист.

Ранее известный российский комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Израиле, рассказал о главном кризисе эмиграции. По словам юмориста, он пережил этот момент весной.

До этого телеведущий Владимир Раевский, получивший израильское гражданство, заявил, что использует российский паспорт в эмиграции. С его помощью журналист ездит отдыхать в Турцию.

Зелигер родился в 2002 году. Он выступает со стендапом с 14 лет. Юморист стал известен благодаря участию в проектах «Открытый микрофон» на ТНТ и «Рассмеши комика».