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11:43, 25 сентября 2024Россия

Командир разведки «Ахмата» рассказал о четырех видах тактики ВСУ в Курской области

Глава разведки «Ахмата» Аид: ВСУ сменили четыре тактики в Курской области

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

За время боев в Курской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) поменяли четыре тактики. Об этом военкору RT рассказал командир разведки подразделения «Ахмат» с позывным Аид, фрагмент интервью и ним телеканал опубликовал в Telegram.

По словам бойца, в начале вторжения ВСУ использовали тактику «цветка», которая заключается в прорыве незащищенного участка фронта с последующим развитием наступления.

Затем украинские войска перешли к тактике механизированного кулака, продолжил Аид. «Неделю они так тыкались по нам и получили», — пояснил он. После этого ВСУ перешли к тактике малых групп и мясных штурмов, сказал разведчик.

Потом украинские подразделения переняли у российских бойцов тактику «гармошки», отметил Аид. Она заключается в продвижении штурмовой группы вместе с группой закрепления, в ходе чего бойцы меняются положением относительно друг друга и создают плацдарм для дальнейшего продвижения, пояснил боец. Однако это не принесло успеха противнику, подчеркнул Аид. По его словам, за три дня боев из трех групп выжить удалось только одному украинскому солдату, а остальные были уничтожены, резюмировал он.

Бои на территории Курской области ведутся с начала августа.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал о возведенной в Курской области эшелонированной обороне. Генерал заявил, что противник понимает отсутствие перспектив продвижения при имеющейся линии укреплений. «Он не может даже продавиться через нашу первую линию, где стоим мы», — сказал Алаудинов.

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      Алан Босиков
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