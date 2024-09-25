Командование ВСУ упрекнуло депутата в разглашении данных о мобилизации

Командование ВСУ упрекнуло депутата Гончаренко в разглашении данных о призыве

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) упрекнуло депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в разглашении данных об изменениях в мобилизации. Об этом сообщает «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

В ВСУ признали, что были уточнены ряд вопросов о призыве «военнообязанных граждан отдельных категорий для снижения общественного напряжения». При этом, как отметило командование, органы военного управления ограничены в комментировании таких вопросов.

Согласно заявлению, такие меры введены, чтобы ресурсы ВСУ было трудно оценить. «Понимаем желание отдельных публичных лиц распространять информацию подобного содержания для усиления собственного влияния», — добавили в командовании.

Ранее Гончаренко сообщил, что на Украине остановили мобилизацию ограниченно годных с 18 до 25 лет. По словам депутата, в военкоматы была разослана соответствующая директива. Теперь призыв граждан этой категории возможен только по их письменному согласию.