На Украине остановили призыв одной категории граждан

Гончаренко: на Украине остановлен призыв ограниченно годных

На Украине остановлен призыв на военную службу ограниченно годных с 18 до 25 лет. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, в военкоматы страны разослана соответствующая директива. Теперь призыв граждан этой категории возможен только по их письменному согласию.

Гончаренко уточнил, что директива не касается тех ограниченно годных, которые уже являются мобилизованными. Он пообещал заняться их демобилизацией.

Ранее сотрудник украинского военкомата рассказал о встрече в плену мобилизованного им солдата. Их встреча попала на видео.