Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 23 сентября 2024Бывший СССР

На Украине остановили призыв одной категории граждан

Гончаренко: на Украине остановлен призыв ограниченно годных

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине остановлен призыв на военную службу ограниченно годных с 18 до 25 лет. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, в военкоматы страны разослана соответствующая директива. Теперь призыв граждан этой категории возможен только по их письменному согласию.

Гончаренко уточнил, что директива не касается тех ограниченно годных, которые уже являются мобилизованными. Он пообещал заняться их демобилизацией.

Ранее сотрудник украинского военкомата рассказал о встрече в плену мобилизованного им солдата. Их встреча попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Названо количество выгорающих на работе россиян

      Москвичи пережили самую холодную ночь

      В России запретили считать классное руководство частью зарплаты учителей

      Бывший российский чиновник ушел на СВО после обвинения в коррупции

      Психолог раскрыла неочевидную опасность юбилеев

      Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

      Россия назвала срок ожидания решения суда по делу о правах в Керченском проливе

      Дуров допустил передачу номеров пользователей Telegram «соответствующим органам»

      Путину рассказали о совершенно новой атомной энергетике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше