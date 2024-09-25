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05:41, 25 сентября 2024Мир

В США одобрили законопроект об усилении охраны кандидатов в президенты

Конгресс США одобрил законопроект об усилении охраны кандидатов в президенты
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Сенат Конгресса США поддержал законопроект об усилении охраны безопасности кандидатов в президенты и вице-президенты после двух покушений на бэкс-американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

Сенаторы одобрили инициативу единогласно. Как отметили законодатели, она существенно не изменит подход к работе. Политик предложил республиканцам сосредоточиться на продлении финансирования федеральных ведомств, проект которого включает выделение дополнительных средств Секретной службе.

Ранее Трамп рассказал, что не доверяет расследованию второго покушения на него. Политик уточнил, что правоохранители больше сосредоточены на уголовных делах против него самого.

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      Марина Совина
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